Covid-19, i numeri di martedì 11 agosto: tre nuovi positivi nel Comasco

È durato solo un giorno – purtroppo – lo zero alla voce contagi per quanto riguarda la provincia di Como. Il Covid-19 continua a circolare, anche se con numeri oggettivamente bassi. Oggi l’incremento nel Comasco è stato di tre nuovi positivi, mentre nei territori confinanti si è registrato un +6 a Varese e Monza Brianza, e un +1 a Lecco e Sondrio. Solo nella provincia di Lodi non si sono registrati nuovi casi di coronavirus.

In totale in regione si contano +68 infetti in poco più di 4.500 tamponi effettuati, una cifra decisamente più alta rispetto quella di ieri (31 nuovi positivi su 9.343 tamponi). Crescono di una unità i ricoverati in terapia intensiva (10) e di 10 (totale 160) quelli in terapia non intensiva. Per il quarto giorno consecutivo non si sono registrati decessi in Lombardia.