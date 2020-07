Covid-19, oggi nessun contagio sul Lario. In Ticino un residente su dieci in contatto con il virus

Coronavirus, in Lombardia si sono verificati 53 nuovi casi (di cui 29 a seguito di test sierologici e 7 “debolmente positivi”) e sono stati effettuati 3.380 tamponi. Aumentano i pazienti guariti o dimessi: 458 persone in più, per un totale regionale pari a 68.793 soggetti dall’inizio della pandemia. Si sono contati 13 decessi causati dal Covid-19, per un totale di 16.713 vittime in Lombardia. Nessun nuovo contagio è stato registrato lungo entrambi i rami del Lario, sia nel Comasco sia nel Lecchese.

La situazione in Canton Ticino

Secondo uno studio sierologico promosso dall’Ufficio del medico cantonale in collaborazione con l’Ordine dei medici ticinesi, nel vicino Cantone un residente su dieci è entrato in contatto con il Coronavirus.