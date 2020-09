Covid-19, sono undici i nuovi casi nel Comasco

A Como, dopo i 29 contagi di domenica, oggi sono 11 i nuovi positivi. Cinque invece le province che non hanno registrato alcun nuovo caso. Si tratta di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio. A livello regionale sono 125 i nuovi positivi registrati ieri in Lombardia, a fronte però di un numero ridotto di tamponi, 7.931. Aumentano i guariti o dimessi, 64 in più in 24 ore, per un totale di 77.715 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi resta uguale il numero dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in Terapia Intensiva, attualmente 28, mentre aumenta quello dei ricoverati in reparto, ieri 262, 10 in più rispetto a domenica. Sono 2 i nuovi decessi, per un totale di 16.901 lombardi che hanno perso la vita a causa del virus durante i mesi dell’emergenza sanitaria.