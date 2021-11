Covid, 213 casi in Lombardia. Al Sant’Anna 12 ricoverati

La curva dei contagi continua crescere a livello nazionale facendo registrare un raddoppio di positività nel giro di tre settimane. In Lombardia la situazione è molto più tranquilla ma, come sempre accade il dato post festività, è sempre influenzato dal minor numero di tamponi effettuati.

Oggi, a fronte di 42.619 test molecolari e antigenici, i nuovi casi positivi sono stati 213. Si sono aggiunti 3 pazienti in terapia intensiva per un totale di 48 ricoveri negli ospedali della Lombardia.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 5 in più rispetto alla rilevazione di ieri per un totale di 293 pazienti. Non si sono registrati, fortunatamente, nuovi decessi. Ad oggi il totale delle vittime da coronavirus in Lombardia è di 34.162.

Per quanto riguarda la situazione nel Comasco sono 9 i nuovi casi registrati oggi, mentre all’ospedale Sant’Anna ci sono attualmente 12 pazienti in cura per il Covid.

Salgono i contagi in Canton Ticino, oggi si sono registrati 54 nuovi casi (erano 31 il 29 ottobre). Sono 9 i pazienti ricoverati, 2 quelli sottoposti a cure intensive.