Covid, 23 nuovi casi nel Comasco. In Lombardia tasso allo 0,4%

A fronte di 100.312 tamponi positivi, i nuovi casi accertati oggi in Lombardia sono stati 457, con il tasso di positività allo 0,4%. Un indice che sale leggermente rispetto a ieri quando era 0,2%. In provincia di Como i nuovi casi sono stati 23.

Nelle terapie intensive lombarde ci sono due pazienti in più per un totale di 55 ricoverati. I ricoverati non in terapia intensiva sono 280 (-3 rispetto all’ultima rilevazione del Ministero della Salute). Nelle ultime 24 ore 4 persone hanno perso la vita per il virus in Lombardia. Il totale complessivo delle vittime sale così a 34.130.

I nuovi casi per provincia vedono sempre quella di Milano in testa con 125 casi, seguita da Bergamo con 57 e Brescia con 46. La provincia che ha avuto meno casi è Lecco con 11 test positivi.