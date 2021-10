Covid nel Comasco: 28 casi, 11 in più di ieri

Salgono i contagi in Lombardia e nel Comasco. Sono 574 i nuovi positivi registrati oggi in regione Lombardia (erano 510 ieri), a fronte di 98.875 tamponi effettuati.

Nel Comasco si è passati dai 17 casi di ieri ai 28 di oggi. Sono 10 i pazienti ricoverati all’ospedale Sant’Anna, un numero stabile da settimane.

Le persone ricoverate nei reparti Covid della Lombardia sono 302, sono 5 in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 44 degenti, due in meno rispetto a ieri. I guariti/dimessi in Lombardia dall’inizio dell’emergenza sono 850.636 (+318). Gli attualmente positivi in totale sono 9.318 (+253). Se l’ospedalizzazione non sale, resta costante il numero dei decessi. Oggi, in regione ci sono stati altre 3 vittime del Covid che portano il numero complessivo a 34.155.