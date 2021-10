Covid, nessun nuovo caso in provincia di Como

Per il secondo giorno consecutivo e per la terza volta negli ultimi 10 giorni, la provincia di Como non ha nessun nuovo caso di Covid.

Il bollettino emanato ieri dal Ministero della Salute ha registrato, in Lombardia, 381 nuovi positivi, a fronte di 97.653 tamponi sia molecolari che rapidi. Salgono purtroppo le vittime che oggi sono state 4 (ieri ne era stata registrata una). I decessi per Covid in Lombardia, dall’inizio del conteggio a febbraio dello scorso anno, sono arrivati a 34.135.

I contagi in regione sono diminuiti rispetto a ieri, quando erano stati registrati 383 nuovi casi a fronte però di 127.960 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è 0,3%. Rimane tranquilla la situazione negli ospedali lombardi dove calano lievemente sia i ricoveri nei reparti ordinari, sia quelli in terapia intensiva. Sono 274 i pazienti Covid non gravi, 2 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive sono invece ricoverate 51 persone, anche qui due in meno rispetto all’ultima rilevazione.

In Canton Ticino

Oggi, in Canton Ticino, i nuovi casi di Coronavirus sono stati 18. Un numero che si mantiene costante da settimane. I pazienti ricoverati sono 11 di cui uno solo nel reparto di terapia intensiva. Non si sono registrate nuove vittime.