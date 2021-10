Covid, 293 nuovi casi in Lombardia

Doppio segno meno nei dati sui pazienti ricoverati in Lombardia, in calo sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Il tasso di positività è a 0,5 e, a fronte di 49.782 tamponi processati in regione, sono 293 i nuovi positivi accertati. Numeri stabili insomma che non destano preoccupazioni, visto che il tasso di positività è lo stesso di ieri.

La pressione sugli ospedali è in calo. Nei reparti Covid ordinari della Lombardia sono 334 i degenti, con una riduzione di 15 rispetto a ieri. Meno tre i malati nelle terapie intensive, per un totale di 60.

Tre i cittadini lombardi che ieri hanno perso la vita per il Covid.

Per quanto riguarda la provincia di Como, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia attualmente sono 12 i pazienti ricoverati per il virus.

Il tasso di positività sul Lario è stabile ormai da giorni al 10% i decessi che hanno raggiunto un totale di 2.302, mentre il numero complessivo dei contagiati è 62.330.

Rassicuranti anche i numeri in Canton Ticino. I nuovi casi, secondo il bollettino di oggim sono stati 13. I pazienti ricoverati a causa del Coronavirus sono 10 e nei reparti di terapia intensiva vi è un solo letto occupato. Non sono stati segnalati nuovi decessi e il numero totale delle vittime da inizio pandemia è 1.007.