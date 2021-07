Covid, costante l’andamento dei contagi in Lombardia

Resta costante l’andamento dei contagi in Lombardia e il tasso di positività oggi è tornato allo 0,3% dopo essere risalito ieri allo 0.4%.

A fronte di 31.940 tamponi effettuati, sono 100 i nuovi positivi. Ancora in lieve calo i ricoverati negli ospedali, nessun decesso per fortuna in tutta la regione. Nel Comasco si sono contati 4 casi.

Nelle terapie intensive lombarde rimangono 44 pazienti (uno in meno rispetto a ieri), mentre si trovano ancora 150 persone negli altri reparti (in calo di 8). I contagi suddivisi per provincia vedono i numeri più alti nel Milanese con 55 nuovi positivi. Tutti gli altri territori sono sotto quota 10. Sono 4 le province con zero casi: Monza e Brianza, Sondrio, Cremona e Lecco.