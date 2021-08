Covid, in Lombardia 793 positivi e un decesso

Il contagio non accenna a diminuire, anche se permane una situazione tranquilla negli ospedali. Oggi in provincia di Como si contano 35 nuovi positivi. All’ospedale Sant’Anna di San Fermo ci sono 14 ricoverati non in serie condizioni, più un paziente in attesa al Pronto Soccorso Covid.

Sale ancora il tasso di positività in Lombardia. A fronte di 35.340 tamponi effettuati, sono 793 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (2,2%). In terapia intensiva ci sono 31 pazienti (-1), mentre i ricoverati nei reparti Covid sono 254 (+7). Oggi c’è stato un decesso (33.835 le vittime totali). Non preoccupa la situazione in Canton Ticino dove si sono registrati 31 nuovi casi e ci sono 3 persone ricoverate in terapia intensiva.