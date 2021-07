Covid, salgono i contagi. Nel Comasco due decessi

Salgono i contagi in tutte le province Lombarde. A Como si contano 63 nuovi positivi e ci sono stati due decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagiati sul Lario è 60.720, mentre quello dei decessi arriva purtroppo 2.293. Il numero dei contagiati rispetto alla popolazione sul Lario raggiunge una percentuale del 10,13%.

I tamponi effettuati oggi in Regione Lombardia sono stati 39.400. I nuovi positivi sono 777. L’indice di positività fa un nuovo balzo e passa dall’1,8% di ieri al 2% di oggi. I morti in Lombardia, secondo il bollettino di del Ministero della Salute, sono 4, per un totale di 33.827 dall’inizio della pandemia

Fortunatamente, dopo una settimana di crescita, calano i ricoveri dei pazienti Covid nei reparti ordinari dove attualmente ci sono 206 persone (-5). Nelle terapie intensive della Lombardia ci sono ancora 25 pazienti, uno in meno rispetto all’ultima rilevazione.

In Canton Ticino

In Canton Ticino si registrano 29 nuovi casi e 10 ricoveri. Sono 3 le persone sottoposte a cure intensive. Il totale dei decessi oltrefrontiera si è fermato a 996 vittime.