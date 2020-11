Covid: Marche, a Senigallia Covid Hotel dopo seconda ondata

(ANSA) – ANCONA, 11 NOV – Ultimi preparativi per il primo Covid hotel nelle Marche a riaprire nella seconda ondata Covid-19, l’Hotel Atlantic a Marzocca sul lungomare di Senigallia (Ancona): tra pochi giorni arriveranno i primi ospiti, dimessi dagli ospedali delle province di Ancona e Pesaro Urbino, che devono rimanere in quarantena. L’accesso sarà disciplinato dall’Asur: cibo e beni di prima necessità lasciati fuori dalle stanze per evitare il contatto con i positivi. Dieci le strutture individuate dalla Regione, insieme all’Asur, come idonee all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria in base a un Accordo quadro con le associazioni di categoria (Confesercenti, Confindustria, Confcommercio e Federalberghi). Per ora ne apriranno due: l’altra a Montecassiano (Macerata). In tutto 104 posti. Altri dieci Covid Hotel a disposizione se necessario. Presentato oggi il Covid Hotel a Senigallia: accreditate dalla Regione 45 camere; accoglierà positivi che non hanno bisogno di cure ospedaliere e che non hanno a casa spazi adeguati per la quarantena. (ANSA).