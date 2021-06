Covid nel Comasco, 11 casi e nessuna vittima

Undici i positivi registrati oggi in provincia di Como, e nessuna vittima di Covid. Il numero complessivo di casi sul Lario arriva a 60.016 mentre i decessi sono 2.287.

La nota che conforta è il costante calo dei ricoveri. Nei reparti di Asst Lariana ci sono ancora 16 pazienti (erano 18 ieri) di cui 4 in rianimazione e una sola persona in attesa al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna. Un dato rilevante considerano che, esattamente un mese fa, l’ospedale di Cantù dimetteva l’ultimo ricoverato in terapia intensiva e i pazienti totali erano ben 170, di cui 12 in Rianimazione.

Per quanto riguarda Regione Lombardia, i dati di oggi evidenziano una diminuzione della pressione sulle strutture ospedaliere: sono 100 i pazienti in terapia intensiva, 9 in meno di ieri, 590 in ricoverati in reparto, con un calo di 6 malati. Aumentano purtropo i decessi, che oggi sono stati 8, a fronte dei 3 di ieri.