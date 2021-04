Covid nel Comasco, 82 casi e 3 morti

In provincia di Como resta sempre alta l’incidenza dell’infezione rispetto al numero degli abitanti. Oggi si sono registrati 82 nuovi casi e tre persone hanno perso la vita per il Covid. Il totale dei contagiati nel Comasco è di 56.725, quello dei decessi sale a 2.185.

Salgono leggermente i ricoverati negli ospedali di Asst lariana che sono 253 in tutto (ieri erano 248). Sono 191 all’ospedale Sant’Anna dove però ci sono 2 pazienti in meno nel reparto di rianimazione (12 in tutto), più 4 persone in attesa al Pronto soccorso Covid. Sono invariati i ricoveri all’ospedale di Cantù: 35 in totale, di cui 3 in rianimazione e un solo paziente in attesa al Pronto soccorso. Invariato anche il numero dei malati in cura all’ospedale di Mariano Comense dove ci sono 22 pazienti Covid.

La situazione in lombardia

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-19) e nei reparti (-5). Purtroppo oggi si sono registrati altri 54 decessi (ieri erano stati 31) per un totale complessivo di 32.742 vittime lombarde dall’inizio della pandemia.

A fronte di 35.798 tamponi effettuati (di cui 16.914 molecolari e 18.884 antigenici), sono 1.369 i nuovi positivi rilevati in Lombardia con un indice di positività pari al 3,8%. La Lombardia, dopo la Campania, è la regione con il più alto numero di casi. I guariti/dimessi sono 1.228.

Nelle terapie intensive dei nosocomi lombardi ci sono attualmente 582 pazienti, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.819.