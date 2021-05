Covid, nessun decesso oggi in provincia di Como

Dall’ultimo bollettino arriva una nuova conferma della discesa dei contagi. Ma la notizia più bella è che oggi non ci sono stati decessi per Covid in provincia di Como, non accadeva da tanto tempo, ed è un dato che infonde speranza dopo mesi di sofferenze. I nuovi positivi sul Lario superano il centinaio ma fortunatamente restano stabili i ricoveri ospedalieri. Nelle strutture di Asst Lariana ci sono 182 pazienti (uno in meno rispetto a ieri). Sono 137 all’ospedale Sant’Anna di cui 11 in Rianimazione, più 3 in attesa questa mattina al Pronto soccorso. Sono 20 a Cantù di cui 2 in Rianimazione, più 3 in Pronto Soccorso e 19 all’ospedale di Mariano Comense.

In Lombardia oggi si sono registrati 1.396 nuovi positivi (con un tasso che scende al 2,8%) a fronte di 49.484 tamponi processati. Sono stati 13 i decessi, per un totale complessivo di 33.284 vittime.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-31) e nei reparti (-90). I guariti/dimessi sono 1.710 in più. In terapia intensiva ci sono ancora 417 pazienti, negli altri reparti in totale sono 2.351 le persone in cura. In Lombardia oggi si sono superati i 10 milioni di tamponi effettuati dall’inizio dello screening.