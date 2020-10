Covid, salgono i contagi sul Lario: 45 in un giorno

Dopo giorni di relativa calma e la crescita di ieri (+17) anche oggi sono in salita i nuovi casi di Covid in provincia di Como, 45 quelli registrati da Regione Lombardia sui 520 su scala regionale.

Elevato il numero dei tamponi effettuati, ovvero 21.569, con un’alta percentuale di positivi, ovvero il 2,4%. Sono 147 i guariti o dimessi, 5 i decessi, nessun nuovo ricovero in terapia intensiva.

Nel dettaglio dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 21.569, totale complessivo: 2.232.796

– i nuovi casi positivi: 520 (di cui 54 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 82.331 (+147), di cui 1.395 dimessi e 80.936 guariti

– in terapia intensiva: 40 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 339 (+19)

– i decessi, totale complessivo: 16.978 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 182, di cui 77 a Milano città;

Bergamo: 37;

Brescia: 52;

Como: 45;

Cremona: 45

Lecco: 5;

Lodi: 12;

Mantova: 14;

Monza e Brianza: 34;

Pavia: 46;

Sondrio: 4;

Varese: 54.