Covid, solo 3 nuovi casi, ma altri 3 morti sul Lario

Numeri ancora in calo sul fronte dei nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Como. Dopo i 10 casi registrati nella giornata di domenica, ieri Regione Lombardia nel consueto bilancio quotidiano ne ha censiti altri tre, cifra che porta il numero di malati di Covid19 dall’inizio della pandemia a 3.760. Domenica era stata anche la prima giornata senza decessi in Lombardia. Un conteggio che è ripreso però a crescere nella giornata di ieri, con 34 nuove croci, 3 delle quali sono di residenti sul Lario.



Per quanto riguarda gli altri dati regionali, su 5.641 tamponi (numero basso come ogni domenica) sono risultati 148 positivi, con un rapporto del 2,6% rispetto agli esami fatti. Sono stati dimessi o dichiarati guariti in 513, un altro paziente ha potuto lasciare la terapia intensiva. I ricoverati collegati all’ossigeno rimangono così sotto quota duecento (196), quelli non in terapia intensiva sono 3.721. I decessi a causa del Covid hanno raggiunto quota 15.874. Come se fosse stata cancellata dal virus una città con una popolazione vicina ad Erba (16mila residenti).