Covid, stabile il tasso di positività in Lombardia

Resta stabile, in Lombardia, il tasso di positività, ossia il rapporto tra tamponi effettuati e test positivi.

Nel Comasco sono stati registrati oggi 38 nuovi casi, che portano il totale sul Lario a 61.344.

In Lombardia ieri sono stati processati 38.572 tamponi, dei quali 540 sono risultati positivi al Covid: un’incidenza quindi dell’1.4%, in linea con quella dei giorni precedenti.

Sostanzialmente stabili anche i pazienti ricoverati negli ospedali lombardi per il Covid: sono 41 quelli in terapia intensiva, esattamente come ieri; ci sono invece cinque pazienti in più nei reparti ordinari della Lombardia dove, in totale, sono 319 i malati in cura non in gravi condizioni. Sono stati purtroppo tre i nuovi decessi legati al Coronavirus, per un totale di 33.878 morti in regione dall’inizio della pandemia.