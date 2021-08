Crisi climatica, appello di Erba alla Regione

L’ultimo rapporto dell’IPCC (Interngovernmental Panel on Climate Change) è allarmante: la crisi climatica che stiamo attraversando sta accelerando sempre di più. «Regione Lombardia come locomotiva produttiva ha un ruolo chiave a livello nazionale e non può sottrarsi a mettere in campo i necessari strumenti»: così commenta in una nota Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che ha sempre considerato i cambiamenti climatici un problema prioritario e da non sottovalutare.