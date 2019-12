Cross della Vigilia, grandi progetti per l’edizione 2020

Un ciclocross vero, con un tracciato molto fangoso e selettivo che certo non ha reso la vita facile ai 253 partenti che il 24 dicembre hanno partecipato a Lurago d’Erba al “Cross della Vigilia”.

L’evento ha chiuso la stagione 2019 delle gare ciclistiche nel Comasco, un anno che ha vissuto momenti indimenticabili con lo sport del pedale: su tutti l’arrivo del Giro d’Italia e del “Lombardia” in piazza Cavour.

Una corsa che era alla sua edizione numero 24 e che l’anno prossimo si prepara con importanti novità a celebrare il suo 25° anniversario.

Non è infatti da escludere che gli organizzatori – Paolo Pioselli e Fabio Perego per la Sport Management Organization – possano chiedere una titolazione internazionale per l’evento brianzolo e studiare una collocazione differente, adeguata all’eventuale passaggio di livello.

Tra le ipotesi che saranno valutate, anche la possibilità di anticipare la manifestazione alla domenica precedente il Natale, per non andare troppo a cozzare con le esigenze legate al giorno di festa.

La gara 2019 ha preso il via con un minuto di silenzio dedicato a tre personaggi recentemente scomparsi: gli imprenditori Adriana e Giorgio Squinzi, sponsor dell’evento con la loro azienda e Franco Bettoni, presidente della Federazione ciclistica comasca.

Premi speciali sono stati dati al due volte campione del mondo Vito Di Tano, oggi 65enne, e al giovane Samuele Leoni, tricolore Juniores.

Le gare hanno coinvolto tutte le categorie. La più importante, per Elite e Under 23, ha visto il successo di Stefano Sala, che ha preceduto Marco Pavan e proprio Samuele Leone. Nono Davide Martinelli, ciclista “Pro” e figlio di Giuseppe, già direttore sportivo di Marco Pantani, ora al Team Astana, pure presente alla gara.

I vincitori nelle altre categorie a Lurago d’Erba sono stati Gabriel Fede (Juniores), Eros Cancedda (Allievi 2), Alessandro Mario Dante (Allievi 1), Nicholas Travella (Esordienti 2), Rebecca Gariboldi (Donne Elite), Carlotta Borello (Donne Junior), Federica Venturelli (Allieve), Anita Baima (Donne Esordienti), Achille Pozzi (G6M), Camilla Bezzone (G6F), Simone Ballinoi (Master 1), Graziano Bonalda (Master 2), Corrado Cottin (Master 3) e Federica Sesenna (Master Woman).