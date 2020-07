Da domani scattano i saldi estivi, anticipati dalla Regione

Primo giorno di saldi estivi domani, sabato 25 luglio, sul Lario come in tutta la Lombardia. Vendite scontate, vetrine illuminate, mentre, soprattutto il centro del capoluogo, è tornato a vivere in questa seconda metà di luglio complice le tante giornate di bel tempo.

L’anticipo deciso da Regione Lombardia, nel corso della riunione di giunta di mercoledì scorso, ha colto però un po’ di sorpresa tanti commercianti. Gli imprenditori dell’abbigliamento al dettaglio si erano infatti preparati con le promozioni estive dal 1° agosto, così come stabilito in precedenza dalla stessa Regione. L’anticipo di una settimana ha comportato una vera e propria corsa all’organizzazione del lavoro. Alcuni esercizi anche storici del centro non riusciranno ad esempio a garantire la piena apertura nella giornata di domenica, mentre da tradizione la prima domenica dei saldi la saracinesca rimane alzata.