Dalla Regione contributi per gli orti nelle scuole

Promuovere la realizzazione di orti urbani, anche nelle scuole, per diffondere in Lombardia la cultura del verde e dell’agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata e divulgare tecniche di agricoltura sostenibile.



Questo l’obiettivo della giunta regionale che ha accolto l’invito dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi e stanziato 150mila euro per la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi. I fondi sono destinati a comuni, istituti scolastici, enti e associazioni e coprono il 50% delle spese sostenute. Nel corso del 2019 sono stati 92 i progetti finanziati.