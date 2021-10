Davide Ballerini, contratto rinnovato fino al 2023

Contratto allungato fino alla stagione 2023 con la squadra in cui ha sempre sognato di correre, fin da piccolo. Il ciclista comasco Davide Ballerini ha sottoscritto l’accordo con la formazione Deceunink-Quick-Step.

Una firma giunta al termine di una stagione esaltante, in cui il 27enne canturino si è tolto la soddisfazione di vincere una “classica” del Nord come la Omloop Het Nieuwsblad, oltre che due tappe al Tour de la Provence. Non soltanto: il suo lavoro è stato fondamentale in una lunga serie di successi della sua squadra. Non a caso è arrivata anche la convocazione dell’ex commissario tecnico azzurro Davide Cassani per i Mondiali in Belgio.

Come detto, Davide è da sempre tifoso della Deceuninck: si innamorò della maglia, come lui stesso ha raccontato, dopo aver visto le vittorie di Paolo Bettini al Giro di Lombardia nel 2055 e 2006.

«Sono davvero contento di andare avanti nel mio sogno con questa squadra – ha ammesso Davide – Mi sento benissimo qui e non ho mai pensato di andarmene. È come una famiglia per me: prolungare l’accordo è stata una decisione facile. Nel 2021 ho vinto la mia prima grande gara di un giorno, la “Omloop”, e questo mi dà fiducia: un giorno potrò lottare per la vittoria alla Parigi-Roubaix, che è l’obiettivo più grande della mia carriera».

Quest’anno Ballerini ha corso il Tour: «Aver disputato il Tour de France e aver contribuito al successo di Mark Cavendish nella classifica a punti mi rende molto orgoglioso e per me rimane grande ricordo. Per i prossimi due anni sono motivato a lavorare sodo, a migliorare e ad aiutare la mia formazione a rimanere la migliore al mondo».

Il direttore del team Patrick Lefevre dal canto suo sottolinea: «Conoscevamo il suo potenziale quando lo abbiamo ingaggiato e Davide non ha deluso. Ha portato con noi diverse vittorie in questi due anni e, allo stesso tempo, ha dimostrato di essere sempre pronto a lavorare per i suoi compagni di squadra. Ha ancora molto spazio per migliorare».