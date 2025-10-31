Dobbiamo dire addio a WhatsApp come lo conosciamo: si torna ad inviare i messaggi come una volta | Stanno per spegnere tutto

Cosa vuol dire che dovremmo dire addio a WhatsApp come lo conoscevamo? C’è chi teme il ritorno ai messaggi come una volta: ma cosa starà succedendo?

WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate degli ultimi anni e ormai fa talmente tanto parte del nostro modo di essere, che pare impossibile non poterla più utilizzare.

Ogni volta che dobbiamo comunicare con qualcuno, che sia per lavoro, per affetto o per amicizia, il nostro cervello ci manda un’azione automatica e cioè: prendere lo smartphone e scrivere da questa app.

Sono molteplici poi le funzioni che possiamo sfruttare: dalle videochiamate, ai vocali, all’utilizzo dei filtri, alle emoticon, perfino alla creazione di un avatar tutto nostro, insomma la distanza e la freddezza di comunicare davanti a uno schermo si riduce notevolmente grazie a queste opzioni.

Eppure molti temono di poter dire addio a WhatsApp, poiché circola la voce che non sarà più come lo conosciamo. Torneremo veramente a inviare i messaggi di una volta? Facciamo chiarezza in merito.

Le novità in merito a WhatsApp

Prima di parlare di quel cambiamento di WhatsApp che sta facendo discutere gli utenti, in queste ultime settimane si è parlato molto anche di altre novità che sono rimbalzate da un profilo all’altro, più che altro perché non solo alcune erano molto attese, ma tutte hanno generato molto entusiasmo.

Per citarvene qualcuna, come leggiamo da corriere.it, in primis sono tutti in attesa dei nickname in modo da non dover usare il numero di telefono e se da una parte, questo potrebbe aumentare la privacy del cittadino, dall’altra come leggiamo potrebbe portare anche a chat anonime e la creazione di canali illeciti. Per il momento non si sa nulla di quando potrebbe arrivare tra le impostazioni della versione pubblica degli utenti, in quanto è attualmente in fase beta-tester. Oltre a questo, ad arricchire le funzioni di questa nota app, dovrebbero arrivare i promemoria che ricorderanno all’utente di rispondere ai messaggi saltati, così come l’utilizzo di Meta AI per smontare subito le fake news, così come la possibilità di chattare con chi non ha ancora un account. Queste e altre impostazioni sono molto attese dagli utenti, i quali non vedono l’ora di saperne di più, probabilmente nelle prossime settimane.

Cosa sparisce dalla nota app

Come mai qualcuno sui social ha rivelato che potremmo dover dire addio a WhatsApp per come la conosciamo, tornando addirittura ai messaggi come una volta? Il malcontento della rete si è diffuso dopo aver appreso la notizia che i due colossi: WhatsApp e ChatGPT si separerebbero dal 15 gennaio 2026, da come leggiamo su linkedincaffe.it.

In questo modo il famoso chat bot non sarà più collegato all’app, la cui unione rendeva la comunicazione facilitata. A prescindere da questo, sappiate che nulla è perduto poiché pare che vi basterà scaricare l’app ufficiale di ChatGPT, creare un vostro account e collegarlo a WhatsApp, tramite l’URL indicata nel profilo. In questa maniera il proprio numero di telefono dovrebbe essere associato alla chat dell’Intelligenza Artificiale. Se avete questa necessità vi conviene farlo al più presto visto che sembrerebbe che dal 15 gennaio 2026 le conversazioni non verranno più trasferite in automatico.