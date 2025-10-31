Piastra per capelli, la usavo tutti i giorni poi ho scoperto con cosa la fanno: roba da criminali | Ho deciso di buttarla subito

Un oggetto comune è la piastra per capelli ma il suo utilizzo nasconde un pericolo da non sottovalutare: per qualcuno è da criminali.

Uscire di casa in ordine è oggi un vero e proprio mantra. Se non siamo vestiti bene, se non abbiamo il trucco ben fatto o i capelli ordinati non usciamo di casa. Per risolvere questo problema, ad oggi esistono diversi oggetti: dai prodotti di bellezza agli oggetti per capelli.

In questo secondo caso particolare, ogni volta che facciamo lo shampoo usiamo specifici prodotti per capelli. Mentre per la messa in piega ci affidiamo a phon, diffusori per i capelli ricci oppure piastre per ottenere delle onde o un liscio perfetto.

In particolare, la piastra la usiamo anche più volte al giorno, dopo lo shampoo e prima di uscire. Un gesto da evitare però per un doppio motivo: non solo rovina i capelli ma a quanto pare aumenta anche il rischio di alcune patologie. Adesso a dirlo sono gli esperti.

Attenzione alla piastra per capelli

Quante volte dopo lo shampoo abbiamo recuperato la nostra fidata piastra per domare i capelli e per raggiungere il risultato sperato. Un gesto comune ma che sfida la nostra salute. Questo perché si tratta di un oggetto in realtà pericoloso ed a dirlo sono gli esperti. Una recente ricerca lanciata dal portale Ilsalvagente mette infatti in risalto alcune problematiche legate soprattutto al materiale con cui le piastre vengono fatte.

Questa indagine ha preso il via dopo alcuni dati emersi all’interno dello studio del Journal of the National Cancer Institute, realizzato prendendo in esame le abitudini di alcune donne in merito all’utilizzo di prodotti liscianti come appunto le piastre per capelli. Il problema è legato principalmente alla formaldeide presente nei prodotti liscianti e che, a contatto con phon e piastra, si libera nell’aria sotto forma di gas. Una sostanza che respirata porta a delle gravi conseguenze.

Effetti terribili sulla salute

All’interno dello studio in questione vengono riportate delle percentuali da brividi. Come riporta IlSalvagente si legge: “Un rischio di tumore al pancreas superiore del 166% rispetto a chi non li utilizzava e un rischio di tumore alla tiroide più elevato del 71%, mentre quello di linfoma non-Hodgkin aumentava del 62% […] I ricercatori hanno anche segnalato un possibile collegamento tra l’uso frequente di piastre per capelli e il cancro ai reni”.

Una serie quindi di complicazioni che arrivano da una combinazioni di fattori: dalla formaldeide, al calore degli accessori fino alle stanze della casa in cui si utilizzano e spesso poco areate. Attenzione quindi a valutare con attenzione i prodotti che ogni giorno comprate, controllate la lista degli ingredienti e come sempre moderatene il consumo.