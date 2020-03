Dogane aperte, la Lega dei Ticinesi all’attacco «Via libera solo per la sanità»

La Lega dei Ticinesi all’attacco dopo le restrizioni imposte in Lombardia. Il consigliere nazionale Lorenzo Quadri ha chiesto al governo svizzero di impedire l’ingresso agli italiani, ad eccezione dei lavoratori impiegati nella sanità. «I motivi professionali gravi ed inderogabili, possono valere per i frontalieri sani necessari al funzionamento del sistema sanitario ticinese o dei servizi di base – attacca Quadri – Certamente non per i 45mila assunti nel terziario», dice Quadri. «Il Consiglio federale vuole trasformare il Ticino nella Lombardia svizzera? – chiede Quadri – Tutta la Lombardia è zona rossa, però per Berna i 70mila frontalieri possono entrare in Ticino come se niente fosse. Agli svizzeri il consiglio federale dice di non andare in Italia, quindi ammette che il pericolo è reale. Perché far entrare i frontalieri senza alcuna limitazione?», l’attacco. Il consigliere nazionale arriva a chiedere le dimissioni del Consiglio federale.

