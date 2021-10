Domani sciopero dei treni regionali. L’agitazione durerà l’intera giornata

Sciopero dei treni regionali in Lombardia domani, domenica 24 ottobre. L’agitazione si svolgerà durante l’intera giornata festiva e non sono previste fasce orarie di garanzia.

A incrociare le braccia sono le rappresentanze sindacali unitarie di Trenord e del sindacato Orsa. Saranno dunque possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. A rischio cancellazioni e ritardi i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Sul sito di Trenord – l’azienda che si occupa del trasporto ferroviario lombardo – si legge che trattandosi di «un’agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia».

Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate in tempo reale su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.

Si preannunciano dunque giornate complesse sul fronte dei trasporti. Oltre all’astensione del personale di Trenord previsto per domenica, infatti, come noto, ormai da giorni per diverse cause, vengono costantemente cancellate numerose corse dei mezzi di Asf Autolinee.

Ieri inoltre, sempre sul fronte del trasporto ferroviario, sono ancora una volta arrivate segnalazioni dal Comitato dei pendolari della linea Como-Lecco per cancellazioni e ritardi che hanno reso difficoltoso per chi utilizza questa tratta arrivare in orario.