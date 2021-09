Domenica 5 settembre lo sciopero dei treni

Sciopero dei treni regionali domani, domenica 5 settembre. Lo ha comunicato ieri Trenord. L’agitazione è indetta dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord per l’intera giornata in tutta la Lombardia. I treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni.



«Trattandosi di un’agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia – spiegano da Trenord – Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto». Informazioni in tempo reale su sito e App Trenord e nelle stazioni.