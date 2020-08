Domenica prossima riapre il museo Murac in via Italia Libera

Il Murac – Museo rifugi antiaerei della Croce Rossa di Como – riapre domenica prossima, 9 agosto. La struttura, nella foto, gestita da volontari e “crocerossine” del comitato Cri cittadino, si trova nella sede di via Italia Libera 11.

Sarà possibile partecipare a due visite guidate: una alle 15.30 e una alle 17. Non è necessaria la prenotazione, ma, per le misure di prevenzione del Covid-19, non potranno entrare al museo più di dodici persone a giro. È obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto delle misure di prevenzione predisposte per i luoghi culturali da Regione Lombardia.

È possibile visitare il Museo anche in altre date da concordare , su prenotazione, tramite il sito www.murac.it oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@murac.it.