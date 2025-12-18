È il comune più povero d’Italia: altro che Sud, si trova in Lombardia | Il reddito medio è pietoso

Cavargna, il comune più povero d’Italia: Un’illusione statistica

Tra i comuni che emergono per il reddito pro capite più basso, il primato spetta a Cavargna, un piccolo centro in provincia di Como. Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel 2021 i 94 contribuenti di Cavargna hanno dichiarato un reddito medio di soli 6.314 euro, rendendolo ufficialmente il comune più “povero” d’Italia. A prima vista, questo dato potrebbe suggerire una situazione di estrema difficoltà economica per i suoi abitanti.

Tuttavia, la realtà dei fatti è ben diversa e svela una particolarità socio-economica che distorce la statistica. La spiegazione risiede nella posizione geografica del comune, al confine con la Svizzera. La quasi totalità dei residenti di Cavargna, infatti, lavora come frontalieri nella vicina Confederazione Elvetica e, di conseguenza, paga le imposte direttamente in Svizzera. I redditi medi percepiti da questi lavoratori non vengono rilevati e inclusi nella statistica del Ministero delle Finanze, la quale considera esclusivamente i redditi dichiarati sul territorio italiano. Questa peculiarità rende il dato di Cavargna un’eccezione, un esempio lampante di come le statistiche, se non lette con la dovuta attenzione, possano celare una realtà ben più complessa e, in questo caso, decisamente più agiata di quanto appaia.