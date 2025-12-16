Ristoranti stellati, ecco il più economico della Lombardia | Con 25 euro fai un pasto completo: rapporto qualità-prezzo incredibile

In Lombardia c’è uno stellato che sorprende per davvero: a 25 euro propone una formula concreta, pensata per chi vuole qualità senza eccessi.

Quando si parla di ristoranti stellati l’idea più comune è quella di conti impegnativi e occasioni rarissime. Eppure esistono indirizzi che ribaltano l’aspettativa con una proposta più “umana”, senza rinunciare a quell’impronta di cucina che rende l’esperienza diversa dal solito pranzo fuori.

Il segreto, spesso, non sta in uno sconto o in una promozione lampo, ma in una formula precisa: un pranzo studiato per la settimana, con due portate a scelta e un prezzo che resta lì, nero su bianco.

Il risultato è un rapporto qualità-prezzo che fa parlare, proprio perché mette insieme ambizione e accessibilità in un equilibrio raro.

Il posto che in Lombardia sta facendo discutere per il prezzo

Nella selezione dei percorsi più accessibili, per la Lombardia il nome indicato è L’Osteria degli Assonica, a Sorisole (Bg): un ristorante guidato dagli chef Alex e Vittorio Manzoni, immerso sulle colline bergamasche. Come spiega la Guida MICHELIN, l’identità del locale è quella di un indirizzo elegante e raffinato, capace di portare in tavola piatti creativi, con sapori complessi e mai scontati.

La proposta si muove su più binari: ci sono tre menu tra cui scegliere, oltre alla possibilità di ordinare alla carta. Ma a sorprendere è soprattutto la formula di business lunch, costruita per cambiare con regolarità e rendere il pranzo un appuntamento sempre diverso, senza trasformarlo in un rito “rigido” o ripetitivo.

Come funziona il menu da 25 euro e quando puoi approfittarne

Il business lunch ha una particolarità che lo rende vivo: cambia ogni lunedì, quindi settimana dopo settimana. L’idea è semplice e chiara: in ogni portata si sceglie tra due proposte, componendo un percorso che può includere, ad esempio, una tartare di manzo con fonduta e chips di polenta, dei casoncelli con panna al fieno e note aromatiche, oppure un pescato del giorno con accostamenti delicati, fino a un dessert come una pavlova.

Il prezzo è quello che fa notizia: due portate a scelta costano 25 euro, mentre con il dolce si sale a 30 euro. Questa formula è disponibile solo lunedì, giovedì e venerdì. In accompagnamento è previsto anche un calice di vino a 5 euro. Negli altri giorni, e la sera, resta invece la possibilità di scegliere una proposta da 75 euro con due portate a scelta dalla carta, mantenendo comunque un’impostazione flessibile e centrata sul piacere della scelta.