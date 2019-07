Ecomafie: dati poco confortanti per la provincia di Como

La lunga mano della criminalità ambientale s’impone sulla Lombardia. Secondo i dati del Rapporto Ecomafia 2019 di Legambiente presentato ieri, la nostra regione è al settimo posto in Italia per il numero di reati ambientali: il 5,7% delle infrazioni accertate, infatti, avviene sul territorio lombardo e si innesta principalmente nel settore del ciclo dei rifiuti e del cemento. Como si trova in alto in entrambi le classifiche di questi reati. Per quanto riguarda il ciclo illegale del cemento (quello dell’edilizia è storicamente un settore dove mafie e corruzione costituiscono una piaga) la nostra provincia è al 4° posto in Lombardia con 25 infrazioni accertate (34 denunce) e 2 sequestri. Resta alto anche il numero di inchieste riguardanti il settore dei rifiuti: Como è al 5° posto con 42 infrazioni accertate (43 denunce), 24 sequestri e due arresti.