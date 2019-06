Economia comportamentale in Pinacoteca

Nuovo appuntamento per il ciclo “La Fondazione Volta Incontra”, carnet di conferenze aperto al grande pubblico su scienza, letteratura, arte e musica: lunedì 1 luglio ore 21 in Pinacoteca civica in via Diaz 84 a Como si terrà la conferenza “Guidare i comportamenti economici: le nuove applicazioni dell’economia comportamentale” con il prof. Ivan Moscati dell’Università dell’Insubria.

Negli ultimi venti anni l’indirizzo di ricerca economica chiamata economia comportamentale ha approfondito lo studio di comportamenti individuali che erano stati trascurati dalla teoria economica più tradizionale perché considerati comportamenti irrazionali. In particolare, gli economisti comportamentali hanno cercato di comprendere come questi comportamenti possano essere guidati in modo da accrescere il benessere degli attori coinvolti. Gli interventi ideati per guidare i comportamenti sono chiamati “nudge”: la conferenza offrirà una panoramica dei principali “nudge”, discutendone anche i possibili limiti. Ingresso libero.