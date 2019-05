Elezioni europee, ultima settimana di campagna elettorale. Elisabetta Fatuzzo ospite lunedì sera del “Dariosauro” su Etv

Elisabetta Fatuzzo, avvocato e leader assieme al padre Carlo del partito dei Pensionati, sarà ospite domani sera del Dariosauro, settimanale di attualità politica in onda tutti i lunedì su Espansione Tv (tasto 19 del digitale terrestre) a partire dalle 21.20.

Fatuzzo, in passato, è stata per quattro legislature consigliere regionale della Lombardia e per una legislatura consigliere regionale della Liguria.

Oggi è candidata alle elezioni europee con Forza Italia nella circoscrizione NordOvest.

Come sempre, i telespettatori potranno intervenire in diretta per dialogare con l’ospite della trasmissione e con il conduttore – il giornalista del Corriere di Como Dario Campione – chiamando lo 031.3300655 oppure potranno inviare messaggi WhatsApp al numero 335.7084396.

Sui canali social è sempre attivo l’hashtag #dariosauro.