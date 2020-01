Emergenza senzatetto, Alessio Butti (FdI) incontra il vescovo

Dalle parole pronunciate giovedì, ai fatti di questo pomeriggio. Ovvero l’incontro con il vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni. Così Alessio Butti, parlamentare di Fratelli d’Italia, ha voluto parlare con il vescovo del tema marginalità in città. «La rete solidale è viva e attiva. Ma non basta – ha detto Butti – Con il vescovo abbiamo fotografato la situazione della convalle condividendo di alzare qualitativamente i progetti sul tavolo, a partire da quello del reinserimento degli emarginati nel mondo del lavoro. Ovviamente abbiamo messo a fuoco le due questioni fondamentali che stanno alla base del lavoro: l’immobile da reperire e sistemare e le risorse con cui realizzare l’intervento. Con ottimismo e speranza, termini utilizzati dal vescovo e da me condivisi, lavoreremo insieme, ognuno per le proprie competenze, per la soluzione, almeno parziale, di questo problema».