Emergenza terremoto: elicottero di Areu in Albania

L’elicottero di Areu di Como, attrezzato con visori e dispositivi per la guida e le ricerche notturne, è decollato verso l’Albania per fare fronte all’emergenza del dopo terremoto.

Lo ha comunicato ieri il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

«Il ministero dell’Interno – hanno spiegato Fontana e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – ha attivato l’intervento immediato della squadra specializzata nell’individuazione e nel disseppellimento delle persone travolte da macerie e altri materiali. La Lombardia partecipa per il momento con un medico, un infermiere e una squadra formata da 4 specialisti con un elicottero attrezzato».

Nella foto – pubblicata sulla pagina facebook dell’assessore comasco Elena Negretti – l’elicottero alla partenza.