Enrico Gelpi: «Mondiale rally Wrc a Como: un evento unico e indimenticabile»

Enrico Gelpi, presidente di Aci Como, non nasconde la sua gioia e l’orgoglio per la scelta di Aci Italia, che – se l’accordo con Federazione internazionale e promoter andrà in porto – ai primi di dicembre porterà l’ultima prova della stagione del Mondiale rally Wrc sulla pista di Monza e sulle strade del Comasco. «Si tratta di un evento unico, che si annuncia indimenticabile. Il sogno di ogni appassionato che si realizza» spiega Gelpi, che in passato è stato anche valido pilota di rally. «Al presidente di Aci Italia Angelo Sticchi Damiani ho garantito fin da subito la nostra collaborazione». Ancora da definire gli eventuali tratti cronometrati del Comasco: «Le nostre strade di Valle Intelvi, Val Cavargna e Triangolo Lariano danno ampie garanzie tecniche. A tutto ciò va aggiunto anche lo scenario che farà da sfondo alle prove: un mix spettacolare con il Lago di Como e le sue montagne con i colori autunnali. Pure questo è un fattore che conta nelle dinamiche di una manifestazione di livello mondiale, che beneficerà della bellezza del territorio; allo stesso tempo il Mondiale Rally Wrc darà visibilità e promozione a tutto il Comasco e alla Lombardia».

