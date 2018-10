Erba, laboratorio tipografico in libreria

La prossima settimana, sabato 3 novembre alle ore 15, si terrà alla libreria di via Volta (nella foto) in via Volta 28 a Erba un laboratorio molto speciale. Sarà ospite Luigi Lanfossi, vicepresidente del Museo della stampa e stampa d’arte a Lodi, per introdurre i ragazzi dai 6 agli 11 anni alla scienza della tipografia. L’esperto illustrerà l’affascinante storia dell’invenzione della stampa e guiderà i piccoli visitatori alla scoperta del mondo della stampa tipografica e della legatoria. Ogni partecipante, dopo un divertente gioco con le lettere dell’alfabeto, potrà stampare con i caratteri mobili il proprio nome, rilegare e illustrare un libretto personale. Il laboratorio avrà la durata di circa due ore ed è obbligatoria l’iscrizione. Info: tel 0313355128.