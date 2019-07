Esuberi del Municipio di Campione: Zanzi convoca i sindacati, ma la Uil dice no

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la sospensiva della delibera, firmata lo scorso anno dall’ex sindaco di Campione d’Italia, Roberto Salmoiraghi, il commissario prefettizio Giorgio Zanzi ha fretta di riavviare l’iter per gli esuberi dei dipendenti comunali.

Oggi ha così convocato seduta stante i sindacati per comunicare le sue decisioni. L’incontro doveva essere in giornata, ma è stato rinviato di alcuni giorni per l’indisponibilità del segretario provinciale per la Funzione pubblica della Uil del Lario, Vincenzo Falanga. «Comprendo l’urgenza e la delicatezza del tema, ma il commissario non può pretendere che tutti siano disponibili da un giorno con l’altro – dice Falanga – Ho chiesto qualche giorno in più».

Quella del sindacato potrebbe essere anche una tattica per arrivare il più vicino possibile alla discussione del merito della delibera al Tar del Lazio, prevista per il prossimo novembre.

