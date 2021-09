Evade dai domiciliari in Veneto e lo ritrovano a Ponte Chiasso

Era finito nei guai per questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, quantitativi notevoli che l’avevano portato alla condanna e alla detenzione. Ora era ai domiciliari in Veneto. Nelle scorse ore tuttavia la polizia si frontiera di Ponte Chiasso l’ha intercettato mentre cercava di entrare in Svizzera. L’uomo, un albanese di 30 anni, è stato nuovamente arrestato e processato per direttissima. Ora si trova al Bassone. Inevitabile un inasprimento della pena dopo quanto accaduto.