“Facciamo gol alle mafie”, il quadrangolare per la legalità

“Facciamo gol alle mafie” è l’evento che viene proposto per oggi dalla Fondazione San Francesco. Dalle 14.30 al centro sportivo di Cadorago è in programma un quadrangolare di calcio che vedrà affrontarsi la locale formazione dell’Olimpia Grisoni, la Polizia di Stato, la Polizia Svizzera e la squadra del Progetto San Francesco.

Le magliette dei giocatori ricorderanno persone che hanno perso la vita in attentati mafiosi, tra cui i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ed i loro agenti di scorta. I numeri sulle casacche ricorderanno le date di omicidi o la nascita delle vittime della criminalità organizzata.

Ma non solo. Al termine del torneo di calcio è previsto un ulteriore evento, ossia l’inaugurazione dello “Spazio della legalità” posto tra le vie Dante e Carducci con la posa di un cippo.

Tra le altre iniziative del Progetto San Francesco spicca quella che è stata programmata per lunedì 8 aprile: alle 10.30 in biblioteca a Como si svolgerà la cerimonia di intitolazione della struttura a Paolo Borsellino alla quale parteciperà la figlia Fiammetta, che poi dialogherà con Alessandro Galimberti, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.