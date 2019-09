Fermi introduce il primo incontro sulle Olimpiadi invernali

“Criticità e punti di forza di un’Olimpiade invernale”. È il titolo del forum organizzato dall’Associazione Consiglieri regionali della Lombardia, che si sta svolgendo nella sala Gonfalone del Pirellone in via Filzi 22 a Milano. La scaletta del convegno prevede l’apertura affidata al comasco Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, e ad Alessandro Patelli, segretario generale dell’Associazione consiglieri.

«Le precedenti esperienze di Expo 2015 e delle Olimpiadi invernali in Piemonte nel 2006 sono sicuramente un punto di riferimento per iniziare il confronto sugli aspetti di gestione del rischio nei grandi eventi» spiegano gli organizzatori. Si tratta anche del primo incontro ufficiale sulle Olimpiadi.