Festival della Luce, ultimi incontri e passeggiate nell’arte

Si avvia a conclusione il Festival della Luce “Lake Como 2021”, intitolato quest’anno “L’amor che move il sole e l’altre stelle” in omaggio ai settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. L’ottava edizione del Festival – promosso e organizzato da Fondazione Alessandro Volta con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Como e Comune di Pusiano – approfondisce il tema del Sole e di Dante attraverso incontri di divulgazione scientifica, eventi culturali e mostre.

Sabato 22 maggio, alle 18, nella Sala Bianca del Teatro Sociale, si terrà un incontro con il Premio Nobel per la Fisica 2019 Michel Mayor che affronterà l’affascinante tema della ricerca di pianeti simili alla nostra Terra. Insieme a Mayor ci sarà Giovanna Tinetti, direttrice del gruppo di Astrofisica del University College London. Sarà presente anche l’associazione Radioamatori Italiani di Como per illustrare il progetto “Alessandro Volta – Earth-Moon-Earth station”: una stazione radioamatoriale per collegamenti Terra-Luna-Terra. Domenica, alle 17, ci si sposterà a Palazzo Beauharnais a Pusiano per la conferenza con passeggiata creativa “I pittori del sole. Turner, Segantini, Fox Talbot: come albe e tramonti lariani hanno cambiato la storia dell’arte e della fotografia”. Previsti 2 gruppi di massimo 25 persone l’uno. L’evento, a cura di Sentiero dei Sogni, prevede l’iscrizione obbligatoria fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Prenotazioni: https://segantinipusiano.eventbrite.it.

Fino al 23 maggio, infine, si può visitare, al Museo della Seta, la mostra “Dagli Inferi al Sole. Il Mosaico della Divina Commedia”, una selezione di stampe su seta ottenute con la tecnica del mosaico. Ogni tessera del racconto è una iconografia dell’astro e dell’autore della Divina Commedia. Aperta dalle 15 alle 19 previa prenotazione su prenota@museosetacomo.com.