Fiera Eicma, alle 20 lo speciale su Etv

Nuovo appuntamento, questa sera alle 20 su Espansione Tv, con Eicma, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo. La vetrina sul mondo delle due ruote, giunta alla 77ª edizione, è aperta fino a domani al pubblico nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Alla popolare manifestazione, Espansione Tv dedica ampio spazio, con una serie di speciali. La terza e la quarta (e ultima) puntata sono in programma oggi e domani.



Spazio a interviste ai protagonisti, con la presentazione degli ultimi modelli, e focus sulle novità di mercato, dalle moto stradali a quelle da viaggio, passando per scooter, accessori, biciclette ed e-bike. Un lungo e capillare viaggio tra i padiglioni per accompagnare gli appassionati alla scoperta dell’Esposizione internazionale del ciclo e motociclo, uno tra gli eventi più attesi dell’anno per chi ama i motori.



Eicma occupa otto padiglioni del quartiere fieristico e sono più di 1.800 i marchi presenti, provenienti da 43 Paesi del mondo. Nelle ultime quindici edizioni, i visitatori sono stati più di dieci milioni e anche in questo 2019 non manca il pubblico delle grandi occasioni.

Il costo del biglietto è di 23 euro, 19 per chi acquista online. Nel fine settimana apertura dei padiglioni dalle 9.30 alle 18.30.