Filippo Mondelli on-line con i giovani canottieri lombardi

Debutto prestigioso per il nuovo progetto giovanile del Comitato Federcanottaggio Lombardia “Giocando coi campioni” inaugurato ieri con il primo appuntamento collettivo virtuale. Il progetto, un doppio allenamento settimanale arricchito con un’intervista ad un campione del remo lombardo, ha visto la partecipazione di 170 atleti tra allievi C e Cadetti. Filippo Mondelli, atleta cresciuto alla Canottieri Moltrasio ed ora in forza per le Fiamme Gialle, ha infatti raccontato in esclusiva il suo percorso che l’ha portato a vincere Europei e Mondiali Assoluti. «Il progetto ha per noi un duplice obiettivo: proteggere e valorizzare il settore giovanile, stimolando la crescita grazie al confronto coi campioni che si alterneranno durante le interviste» dice Fabrizio Quaglino, presidente della federazione regionale.