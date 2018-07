Film di Hollywood in centro storico: gli orari e le limitazioni

La giunta comunale di Como ha deciso di consentire la realizzazione delle riprese che, a partire dal prossimo fine settimana, trasformeranno alcune aree della città murata in set cinematografico. Una grande produzione di Hollywood, il film Murder Mistery, con Jennifer Aniston e Adam Sandler.

Alcune scene verranno girate nelle aree antistanti il Museo Archeologico e il Tempio Voltiano e, per tale ragione, il Museo “Giovio” sarà chiuso al pubblico dal 28 al 31 luglio, mentre il Tempio Voltiano dall’8 al 10 agosto.

Il 31 luglio le riprese interesseranno il parco di Villa Olmo per cui l’apertura dei cancelli sarà spostata alle ore 12.

L’esecuzione delle riprese ha reso necessarie una serie di modifiche viabilistiche in città.

Dalla mezzanotte del 28 luglio 2018 alle ore 4 del 1° agosto lungo via Nazario Sauro è istituito il senso unico di marcia con direzione da via Bertinelli a viale Battisti solo per i bus del trasporto pubblico e i mezzi di soccorso. Tutti i veicoli autorizzati al transito lungo via Nazario Sauro con direzione da viale Battisti a via Bertinelli transiteranno lungo viale Lecco. Sempre lungo via Nazario Saurio, lato marciapiede, è istituito un parcheggio riservato ai veicoli posti a servizio delle riprese cinematografiche e contestualmente, è istituito il divieto di transito e per velocipedi e pedoni.

Dalla mezzanotte del 29 luglio 2018 alle ore 23.59 del 31 luglio lungo via Bertinelli è istituito il divieto di sosta lungo tutta l’area antistante il palazzo comunale, ivi compresi quelli riservati ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili, ai motoveicoli e ai ciclomotori nonché “car sharing”. Le fermate dei bus posizionate in via Bertinelli all’altezza della sede Comunale verranno soppresse i giorni 30 e 31 luglio

Dalla mezzanotte del 28 luglio alle ore 23.59 1° agosto è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, e di transito per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili lungo le seguenti vie e piazze: via Perti, via Vittorio Emanuele (dall’ingresso del palazzo comunale a piazza Medaglie d’Oro), via Tridi, via Balestra, via Giovio (da via Carducci a piazza Medaglie d’Oro) e via Rovelli (da via Odescalchi a via Vittorio Emanuele).

Dalla mezzanotte del 25 luglio alle ore 23.59 del 1° agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili, lungo piazza Medaglie d’Oro.

I veicoli di proprietà o in uso ai frontisti che fossero impediti all’accesso alle rispettive private aree di sosta potranno sostare, previa esposizione del contrassegno autorizzativo Ztl lungo via Carducci, via Diaz (area antistante la chiesa di San Donnino), via Indipendenza (area a fianco del palazzo comunale).

Dalla mezzanotte alle 23.59 del 6 agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione di sosta in viale Puecher.

Dalla mezzanotte del 7 agosto alle ore 23.59 del 10 agosto è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, e di transito per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili lungo le seguenti vie e piazze: via Pietro da Breggia, piazzale Somaini, viale Masia (da via Rosselli a piazzale Somaini), viale Puecher, viale Vittorio Veneto; via Sinigaglia, largo Borgonovo (compreso parcheggio bus turistici).

Dalle ore 7 alle ore 20 dei giorni 8 e 9 agosto è vietato il transito lungo la passeggiata Lino Gelpi per ciclisti e pedoni nel tratto compreso tra piazzetta Mojana e piazzale Somaini.

Dalle ore 6 fino al termine delle riprese nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2018 nell’area dei Giardini a lago è istituito altresì il divieto di transito per ciclisti e pedoni.

Dalla mezzanotte del 6 agosto 2018, alle ore 23.59 del 7 agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili lungo via Cantoni.

Lungo tutte le aree citate, nei periodi indicati è istituito il divieto di transito anche per i pedoni e i ciclisti (fatto salvo gli addetti ai lavori) in concomitanza con i periodi di riprese cinematografiche.

Dalle ore 12 del 27 luglio alle ore 2 del 28 luglio è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, lungo le seguenti vie e piazze cittadine: area di parcheggio “Giardini Alessandro Maggiolini”, via Indipendenza/Bertinelli, area sosta moto fiancheggiante la cinta muraria dell’Arena “Teatro Sociale”; via Bertinelli area sosta veicoli a fianco del palazzo comunale limitatamente ai sette posti blu.