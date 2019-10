Forum di Coldiretti a Cernobbio: ospite il premier Giuseppe Conte

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte in arrivo sul Lario. Il premier, infatti, interverrà sabato a Villa d’Este a Cernobbio all’edizione 2019 del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione di The European House-Ambrosetti. L’annuncio è stato dato questa mattina dal questore Giuseppe De Angelis a Palazzo Cernezzi durante la conferenza stampa di presentazione del Giro di Lombardia di ciclismo, che sabato terminerà in piazza Cavour.

L’evento diventa maggiorenne, visto che quest’anno si celebra la diciottesima edizione. Il via domani alle ore 9 con l’apertura dell’“Open Space dell’Economia Circolare” e le dimostrazioni pratiche delle esperienze piu’ innovative delle imprese che aiutano l’ambiente e combattono il cambiamento climatico.

Nella foto, Giuseppe Conte ospite del Giro d’Italia 2019 in occasione della tappa Frascati-Terracina. Al suo fianco Mauro Vegni, direttore ciclismo Rcs Sport