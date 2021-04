Frontalieri, mercoledì torna “Border-storie di confine” su Etv

Torna mercoledì 7 aprile in diretta su Espansione Tv “Border-Storie di confine”, uno strumento di conoscenza e di rappresentanza in più per i frontalieri lariani, una palestra di idee attraverso la quale informarsi, discutere e approfondire i temi che stanno più a cuore a una categoria strategica per l’economia del territorio e per la tenuta sociale delle aree di confine, Svizzera compresa. La trasmissione sul canale 19 del digitale terrestre a partire dalle 20, è condotta dalla giornalista Anna Campaniello, che ogni settimana intervista protagonisti e rappresentanti della vita di frontiera.

Ospiti in studio, telefonate (allo 031.30.00.655) e linee WhatsApp (335.70.84.396) per gli interventi in diretta dei telespettatori ma anche servizi in esterna e collegamenti dalla Lombardia e dal Canton Ticino. Animeranno il dibattito il sindacalista della Cgil Matteo Mandressi ed Enzo Fantinato della Cna di Como.