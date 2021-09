Frontalieri, torna “Border” su Espansione Tv

La mobilità dei frontalieri al tempo della pandemia e l’attualità politica compreso il referendum a favore dei matrimoni gay saranno tra i temi al centro della trasmissione “Border – Storie di confine”, il format di Espansione Tv che torna domani sera sul canale 19 del digitale terrestre. In diretta domani a partire dalle 20, con la conduzione della giornalista Anna Campaniello, ci saranno ospiti in studio, con spazio alle telefonate (al numero 031.30.00.655) e linee WhatsApp aperte (al numero 335.70.84.396) per gli interventi in diretta dei telespettatori. Sono come sempre previsti collegamenti dalla Lombardia e dal Canton Ticino. Tra gli ospiti della prossima puntata il sindacalista Giangiorgio Gargantini, segretario regionale di Unia Ticino e Federico De Angelis, coordinatore dell’associazione Lgbt svizzera “Imbarco immediato”.