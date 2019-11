Furti di moto di grossa cilindrata, coinvolta anche la provincia di Como

Como, Rimini e Milano. Tre province coinvolte nell’operazione Centauro, eseguita dai carabinieri. I militari hanno smantellato un’organizzazione specializzata in furti di moto di grossa cilindrata e nella ricettazione e riciclaggio di pezzi di ricambio. Complessivamente sono state arrestate 8 persone, una è in carcere e sette sono ai domiciliari.

Per altre sei persone, non appartenenti alla banda ma comunque coinvolte nell’indagine, è scattato l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’inchiesta sfociata nell’operazione che si è concretizzata con gli arresti è scattata nel luglio del 2018, dopo il furto di numerose moto tra Rimini, Riccione, Misano Adriatico in occasione della World Ducati Week.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Riccione, in collaborazione con i comandi provinciali di Milano e Como e del Terzo reggimento Lombardia.

